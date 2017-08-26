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بالصور: الملك ونصف مليون شخص في شوارع برشلونة ضد الإرهاب

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مصراوي Masrawy

بالصور: الملك ونصف مليون شخص في شوارع برشلونة ضد الإرهاب

10:02 م السبت 26 أغسطس 2017

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خبراء ألمان: لهذه الأسباب يُواجَه المسلمون بالتحفظ رغم اندماجهم

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خبراء ألمان: لهذه الأسباب يُواجَه المسلمون بالتحفظ رغم اندماجهم

القاهرة – (مصراوي)
خرج حوالي نصف مليون شخص في مسيرة اليوم السبت بمدينة برشلونة الإسبانية، رافعين شعار "لسنا خائفين" في رد على الهجمات الإرهابية التي شهدتها المدينة وأسفرت عن مقتل 15 شخصًا يوم 17 من الشهر الجاري.

وتقدم صفوف المسيرة ملك إسبانيا فيليب السادس وبجانبه رئيس الوزراء ماريانو راخوي. وهو أول ملك يتقدم مسيرة بعد توليه السلطة منذ إعادة تأسيس الملكية في عام السبعينيات، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتد برس إن السلطات قدّرت المشاركين بحوالي 500 ألف شخص، وأشارت إلى مشاركة عمال الإغاثة وسائقي سيارت الأجرة ورجال الشرطة والمواطنين العاديين الذين ساعدوا في الضحايا في موقع الهجوم يوم 17 الجاري.

ورفعت أعلام إقليم كتالونيا بجانب أعلام نادرة لإسبانيا ودول أخرى رفعها السائحون مثل باكستان والصين، فيما كانت أغلب اللافتات تحمل عبارة "No Tinc Por" أو "أنا لست خائف" باللغة المحلية الكتالونية.

وشهدت ساحة لارامبلا السياحية الشهيرة بالمدينة عملية دهس يوم الأربعاء 17 من الشهر الجاري، ولقي 13 شخص مصرعهم وأصيب العشرات. فيما قُتل شخصين في هجوم أخر بمدينة كامبريلس القريبة من برشلونة في 18 من من الشهر الحالي.

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