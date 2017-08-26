شريك ميركل في الائتلاف المسيحي يتوقع بقاءها مدة خامسة كمستشارة

برلين - (د ب أ)

ذكر هورست زيهوفر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم السبت أنه يتصور بقاء ميركل في منصب المستشارة لولاية رابعة بل وخامسة أيضا.

وقال زيهوفر لمجموعة من الصحف الألمانية اليوم السبت: "أنا لا أدعو الآن إلى فترة خامسة، ولكن أود الإشارة إلى شيء: فخلال أربعة أعوام ستكون ميركل أكثر شبابا مني أنا اليوم، وأنا سأتقدم مرة اخرى لأكون رئيس وزراء بافاريا".

وأضاف زيهوفر قائلا: "لدينا مستشارة في أفضل سني عمرها، وهي تحوز احتراما كبيرا في العالم كله، ونجاحا كبيرا في سياستها".

تسعى ميركل، 63 عاما، عبر انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاج" التي تجري في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل إلى تولي فترة ولاية رابعة لها كمستشارة لألمانيا.

وينظر زيهوفر بعين الشك لإمكانية مواصلة الائتلاف الكبير بين حزب ميركل والاشتراكيين مبررا ذلك بما صرح به أيضا زيجمار جابريل وزير الخارجية ، وهو من الحزب الاشتراكي، قائلا إذا كان جابريل يأخذ على المستشارة أنها تخضع لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإن ذلك أمر خاطئ.

وأوضح زيهوفر أن أحدا لا يصح أن يقول ذلك وسط الحملة الانتخابية .

وذكر زيهوفر أن الحزب الذي يتمنى أن يشارك معه في ائتلاف هو الحزب الديمقراطي الحر.

وانتقد زيهوفر بشدة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر على طموحاته الوظيفية لدى شركة "روزنفت" الروسية العملاقة، واصفا سلوكه هذا بأنه "غير مقبول تماما".

وأضاف زيهوفر قائلا: "مستشار سابق لألمانيا ليس شخصا ملك ذاته، وحين يتصرف هكذا فعليه ان يتخلى على الفور عن سيارة الحكومة وأفراد الحماية الشخصية له."

وأكد زيهوفر على أن وصف مرتزق روسي الذي أطلقه الأمين العام لحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري أندرياس شوير على شرودر "مناسب تماما".