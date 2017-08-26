أخبار عاجلة

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
السفيرة عزيزة - لقاء خاص مع ... مصطفى الأزلي " ملك جمال العالم " -
بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية -
القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو -
تأجيل طعن رئيس النادي الأهلي على حكم بطلان انتخابات النادي لـ9 سبتمبر -
مصدر أمني يكشف بالأسماء هوية متهمي معركة "النرجس" والاعتداء على لواء وأسرته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

شريك ميركل في الائتلاف المسيحي يتوقع بقاءها مدة خامسة كمستشارة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شريك ميركل في الائتلاف المسيحي يتوقع بقاءها مدة خامسة كمستشارة

09:55 م السبت 26 أغسطس 2017

شريك ميركل في الائتلاف المسيحي يتوقع بقاءها مدة خامسة كمستشارة

برلين - (د ب أ)
ذكر هورست زيهوفر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم السبت أنه يتصور بقاء ميركل في منصب المستشارة لولاية رابعة بل وخامسة أيضا.

وقال زيهوفر لمجموعة من الصحف الألمانية اليوم السبت: "أنا لا أدعو الآن إلى فترة خامسة، ولكن أود الإشارة إلى شيء: فخلال أربعة أعوام ستكون ميركل أكثر شبابا مني أنا اليوم، وأنا سأتقدم مرة اخرى لأكون رئيس وزراء بافاريا".

وأضاف زيهوفر قائلا: "لدينا مستشارة في أفضل سني عمرها، وهي تحوز احتراما كبيرا في العالم كله، ونجاحا كبيرا في سياستها".

تسعى ميركل، 63 عاما، عبر انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاج" التي تجري في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل إلى تولي فترة ولاية رابعة لها كمستشارة لألمانيا.

وينظر زيهوفر بعين الشك لإمكانية مواصلة الائتلاف الكبير بين حزب ميركل والاشتراكيين مبررا ذلك بما صرح به أيضا زيجمار جابريل وزير الخارجية ، وهو من الحزب الاشتراكي، قائلا إذا كان جابريل يأخذ على المستشارة أنها تخضع لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد فإن ذلك أمر خاطئ.

وأوضح زيهوفر أن أحدا لا يصح أن يقول ذلك وسط الحملة الانتخابية .

وذكر زيهوفر أن الحزب الذي يتمنى أن يشارك معه في ائتلاف هو الحزب الديمقراطي الحر.

وانتقد زيهوفر بشدة المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر على طموحاته الوظيفية لدى شركة "روزنفت" الروسية العملاقة، واصفا سلوكه هذا بأنه "غير مقبول تماما".

وأضاف زيهوفر قائلا: "مستشار سابق لألمانيا ليس شخصا ملك ذاته، وحين يتصرف هكذا فعليه ان يتخلى على الفور عن سيارة وأفراد الحماية الشخصية له."

وأكد زيهوفر على أن وصف مرتزق روسي الذي أطلقه الأمين العام لحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري أندرياس شوير على شرودر "مناسب تماما".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منافس ميركل يحث على تحديد فترة زمنية لتركيا للإفراج عن السجناء لديها

    أخبار

  • ميركل تطالب الشركات بمزيد من الدعم للتمثيل النسائي

    أخبار

  • ميركل: أمريكا منعزلة ليس بمقدورها أن تكون عظيمة

    أخبار

  • إسبانيا تفرج عن الكاتب الألماني من أصل تركي دوغان أخانلي بشروط

    أخبار

إعلان

f69c20767b.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

برلماني يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لجذب السياحة

برلماني يطالب الحكومة باستراتيجية واضحة لجذب السياحة

الاخبار - سكان بطنايا يناشدون الحكومة العراقية ومنظمات الإغاثة للعودة إلي ديارهم

الاخبار - سكان بطنايا يناشدون الحكومة العراقية ومنظمات الإغاثة للعودة إلي ديارهم

ترامب يعيد حظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي

ترامب يعيد حظر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي