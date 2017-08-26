محافظ الدقهلية يفتتح معرض منتجات عيد الأضحي ومستلزمات المدارس (صور)

الدقهلية - رامي القناوي:

افتتح محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم السبت، معرض منتجات عيد الأضحى ومستلزمات المدارس، المقام بالمنصورة في شارع الجيش، أمام مديرية التموين لتخفيف العبء عن المواطنين.

رافق المحافظ المهندس إبراهيم الخياط وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، والدكتور مدحت الفيومي نائب رئيس الغرفة التجارية، ورئيس الصندوق الاجتماعي، ومديرو إدارتي شباب الخريجين وبناء وتنمية القرية.

أشار الشعراوي، في السياق، إلى إمكانية إقامة معرض دائم لمنتجات شباب الخريجين بشرط الالتزام بالأسعار المخفضة، لافتًا إلى ضرورة توفير الدعم الكامل للمنتجين لتنويع وتجويد المنتجات.

وقال المحافظ: "هدفنا رفع العبء عن الأسرة وعليكم مراعاة تخفيض سلع ومستلزمات الأطفال، وإننا نتخذ خطوات جادة لتطوير صناعتنا والمنافسة بها دوليًا".

وأوصى الشعراوي المنتجين والبائعين بمراعاة المواطنين وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير الأماكن لإقامة المعارض والقروض الميسرة للشباب من أجل المواطن.

وشدد محافظ الدقهلية على تيسير كل الإجراءات وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لتشجيع الشباب والترويج لمشروعاتهم وتوسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض وخدمات الجهاز لإقامة المشروعات المتنوعة.

يذكر أن المعرض يقام بالتنسيق بين كل من إدارة شباب الخريجين والصندوق الاجتماعي للتنمية والغرفة التجارية لعرض وتسويق منتجات شباب الخريجين الحاصلين على قروض من الصندوق.

ويهدف المعرض إلى تسويق منتجات الشباب وتلبية احتياجات المواطنين من مختلف السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ويستمر لمدة شهر من تاريخ انطلاقه في ٢٢ من الشهر الجاري.