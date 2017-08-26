وزيرة الاستثمار تؤجل زيارتها إلى الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أرجأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيارتها إلى محافظة الأقصر التي كان مقررًا لها غد الأحد لتفقد ومتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وقال مصدر في ديوان عام محافظة الأقصر إن وزيرة الاستثمار أجلت زيارتها إلى المحافظة إلى بعد الانتهاء من احتفالات عيد الأضحى المبارك، نظرًا لارتباطها بلقاءات مع وفود أجنبية طرأت على أجندة الوزارة.

وكان من المقرر أن تبدأ وزيرة الاستثمار جولتها في الأقصر بوضع حجر الأساس لمركز خدمات المستثمرين بأرض هيئة المساحة وسط المدينة، على أن يعقبه لقاءً مع عدد من المستثمرين وأعضاء مجلس النواب في حضور الصحفيين، وذلك بمنطقة وضع حجر الأساس. ثم التوجه إلى مدينة أرمنت لتفقد موقع قطعة أرض مخصصة للاستثمار الداجني والاستثمار الزراعي، وزيارة مدينة الطود لوضع حجر أساس مدينة "تحيا مصر".