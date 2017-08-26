انخفاض قوة الإعصار هارفي ليتحول إلى عاصفة استوائية
انخفاض قوة الإعصار هارفي ليتحول إلى عاصفة استوائية
09:51 م السبت 26 أغسطس 2017
إعصار هارفي - ارشيفية
واشنطن - (د ب أ)
قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم السبت إن قوة إعصار هارفي، الذي يواصل الاندفاع على اليابسة بولاية تكساس، قد انخفضت لتتحول إلى عاصفة استوائية.
وأضاف المركز أن مركز العاصفة تحرك إلى منطقة تبعد نحو 95 كيلومترا جنوب شرقى مدينة سان أنطونيو وبسرعة رياح قصوى تبلغ 110 كيلومترات في الساعة.
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