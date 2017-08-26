"مستقبل وطن" ينتخب رئيسه الجديد أكتوبر المقبل
"مستقبل وطن" ينتخب رئيسه الجديد أكتوبر المقبل
09:30 م السبت 26 أغسطس 2017
المهندس أشرف رشاد
كتبت-مروة شوقي:
أعلن حزب مستقبل وطن، عقد المؤتمر العام للحزب أكتوبر المقبل، والذي سينتخب خلاله رئيس الحزب الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، ومناقشة الميزانية، علاوة على إقرار مشروع تعديل اللائحة الحزبية.
وأشار الحزب، في بيان السبت، إلى أن المؤتمر سيتضمن عرض خطة نشاط الحزب وهيئته البرلمانية عن المدة السابقة.
وبحسب بيان الحزب، فإن المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، قرر تعيين عمرو محمد عماد، أمين مساعد التنظيم، قائما بأعمال الأمين العام للحزب، حتى مطلع أكتوبر المقبل.
وقال رشاد: "يمارس عماد، جميع الصلاحيات المتعلقة بالأمين العام، والتي تنظمها اللائحة والأعراف الحزبية".
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