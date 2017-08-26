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انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب عطل فني

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مصراوي Masrawy

انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب عطل فني

09:29 م السبت 26 أغسطس 2017

انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب عطل فني

مدينة الإنتاج الإعلامي

كتب- مصطفى المنشاوي:
تسبب عطل فني في قطع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي، مساء اليوم السبت، الأمر الذي أدى لإظلام أجزاء من المدينة.

وقال مصدر، إن انقطاع الكهرباء لم يؤثر على البث التليفزيوني، حيث تم تشغيل الاستديوهات على المولدات البديلة على الفور.

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