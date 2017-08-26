انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب عطل فني
انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب عطل فني
09:29 م السبت 26 أغسطس 2017
مدينة الإنتاج الإعلامي
كتب- مصطفى المنشاوي:
تسبب عطل فني في قطع التيار الكهربائي عن مدينة الإنتاج الإعلامي، مساء اليوم السبت، الأمر الذي أدى لإظلام أجزاء من المدينة.
وقال مصدر، إن انقطاع الكهرباء لم يؤثر على البث التليفزيوني، حيث تم تشغيل الاستديوهات على المولدات البديلة على الفور.
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