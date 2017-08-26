دكة البدلاء تقود اليونايتد لصدارة «البريميرليج» بثنائية في ليستر (فيديو)

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تغلب مانشستر يونايتد، على ضيفه ليستر سيتي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب «أولد ترافورد»، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقادت دكة بدلاء الشياطين الحمر لتحقيق فوز صعب على «الثعالب»، حيث تمكن البديل الأول ماركوس راشفورد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 70، قبل أن يضيف البديل الثاني مروان فيلايني في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطتين في المركز الـ10.