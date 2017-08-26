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«الوطنية للصحافة»: مصر تتعرض لمنصات اغتيال إعلامي لتشويه الإنجازات

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«الوطنية للصحافة»: مصر تتعرض لمنصات اغتيال إعلامي لتشويه الإنجازات «الوطنية للصحافة»: مصر تتعرض لمنصات اغتيال إعلامي لتشويه الإنجازات

التحرير

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قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن لدينا الإصرار على مهمة بحث ومناقشة القضايا الهامة والوصول إلى مدونة في نهاية الاجتماعات لمحاربة الإرهاب، وتثبيت أركان الدولة، ومحاربة المخاطر التي تواجهها.

جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الذي نظمته وكالة أنباء الشرق الأوسط بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، حيث أكد "جبر" أنه الهيئة مستمرة في عقد الاجتماعات التشاورية حتى النهاية من أجل الوصول إلى مدونة للتعامل من خلالها.

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وأوضج أن الاجتماعات ليست من أجل الحشد والتعبئة، ولكنها تهدف للوصول إلى نتائج لمواجهة ما يحدث، من خلال التشاور وتبادل النقاش، كما أن هناك إصرار على الاستمرار لدى الجميع، مؤكدًا على أن البلاد تتعرض لمنصات اغتيال إعلامي لتشويه كافة الانجازات، وأن اجتماعات الهيئة هي نوع من التنسيق وتبادل الرؤى بين زملاء المهنة المهمومين بقضايا الوطن.

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التحرير

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