«التجارة»: سلمنا 2.4 مليون متر من الأراضي الصناعية للمستثمرين (فيديو)

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أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من إنشاء العديد من المصانع جاهزة التشغيل وتسليمها لعدد من المستثمرين ومن بينها مصنع لإعادة تدوير القمامة وتصنيع الورق.

وأضاف قابيل، خلال لقائه بقناة "أون لايف"، "تم تسليم 2 مليون و400 ألف متر مربع من الأراضي الصناعية للمستثمرين بمدينة السادات".

وقال قابيل، إن افتتاح المصانع الجديدة يعكس حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، ويؤكد حرص مجتمع الأعمال في مصر على إنجاح هذه الاستراتيجية وتعزيز منظومة النمو الاقتصادي لمصر.

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وتابع، "الوزارة نجحت بالفعل في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية للمرحلة الحالية، والتي نتج عنها زيادة ملموسة في معدلات النمو الصناعي وانخفاض غير مسبوق في عجز الميزان التجاري".

وتوقع الوزير أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في حركة الاستثمار الصناعي، خاصة بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، والتي ستقضي على بيروقراطية الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، وتجعل من مصر دولة جاذبة للاستثمار خاصة في المجال الصناعي.