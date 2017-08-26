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فرغلي: 9 ملايين أسرة هيقضوا العيد دون لحمة.. عليه العوض (فيديو)

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فرغلي: 9 ملايين أسرة هيقضوا العيد دون لحمة.. عليه العوض (فيديو) فرغلي: 9 ملايين أسرة هيقضوا العيد دون لحمة.. عليه العوض (فيديو)

التحرير

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قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن 9 ملايين أسرة من المستفيدين من المعاشات "هيقضوا العيد من غير لحمة، ومش هنقدر نقول حاجة غير عليه العوض ومنه العوض".

وأضاف فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten" اليوم السبت، "رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمر بصرف جميع الأجور لكل فئات المجتمع قبل العيد، حتى اللي بيشتغل عند بقال بياخد مرتبه قبل العيد".

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وتابع، "كله هيقبض قبل العيد، ما عدا الـ9 ملايين أسرة هيستقبلوا العيد بدون جنيه ولا كيلو لحمة، من عشرات السنين أي مناسبة دينية بيصرف المعاشات قبلها".

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التحرير

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