«التأمينات» توضح حقيقة صرف المعاشات قبل إجازة العيد (فيديو)

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كشف سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات العامة والخاصة، موعد بدء صرف أصحاب المعاشات أموالهم.

وقال عبدالهادي خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "تن"، إن موعد صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي «ATM» سيبدأ من يوم 1 سبتمبر المقبل، أما عملية الصرف من المنافذ فستبدأ في يوم 5 من نفس الشهر، والبنوك يوم 10 من الشهر المقبل.

وأضاف رئيس صندوق التأمينات العامة والخاصة: "لا يمكن صرف معاشات شهر سبتمبر في أغسطس، وإذا كان الأمر مسموحا به فسيتم صرف المعاشات في نهاية أغسطس، فلا يكفينا يوم الثلاثاء والأربعاء فقط لصرف معاشات 9 ملايين مستفيد".

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وتابع: "لابد أن يتم صرف المعاشات قبل العيد بأسبوع"، موضحا أنه لا يجوز تقديم معاشات كل شهر إلى الشهر السابق بسبب أي مناسبة".

وأكد عبدالهادي أنه لن يتم صرف معاشات سبتمبر قبل إجازة العيد، لافتًا إلى أن إجراءات الصرف تستغرق أكثر من 12 يومًا.