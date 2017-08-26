بسبب إجازة العيد.. توقف الملاحة بين «سفاجا والغردقة» وموانئ السعودية

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، توقف الحركة الملاحية لنقل الركاب والشاحنات والحجاج بين مينائي سفاجا والغردقة، والموانئ السعودية، بعد إغلاق السلطات البحرية السعودية موائنها أمام الحركة الملاحية بسبب إجازة عيد الأضحى والحج.

ومن المقرر أن تُستأنَف الرحلات البحرية عقب انتهاء الإجازة، حيث أكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى للهيئة، أن موسم نقل الحجاج نجح بدون مشكلات أو تكدس، وأن 27 ألف راكب من عمالة خدمة الحجاج غادروا ميناء سفاجا خلال الفترة من 17 يوليو حتى 23 أغسطس، بنسبة زيادة 20 % عن العام الماضي، من خلال رحلات مكوكية على متن خمس عبارات وهي (عمان والقاهرة ومحبة وأمانة ومسرة).

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وأضاف، أنه يتم التنسيق مع محافظة البحر الأحمر لاستغلال الإمكانيات الفنية والإدارية لدى الهيئة لإدارة وتشغيل قرية ركاب بمدينة سفاجا وتقديم خدمات متميزة للمسافرين، ومنع تكدسهم أمام بوابات الميناء وافتراشهم الأرصفة والشوارع حتى مواعيد مغادرة العبارات الخاصة بهم.