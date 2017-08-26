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قذاف الدم: أوروبا فقيرة وتريد أن تستعبد العالم

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قذاف الدم: أوروبا فقيرة وتريد أن تستعبد العالم قذاف الدم: أوروبا فقيرة وتريد أن تستعبد العالم

التحرير

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قال أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، إن المنطقة العربية تعتبر بمثابة مستقبل العالم لما يوجد بها من مضيق باب المندب وجبل طارق وقناة السويس والامتداد الإفريقي الكبير.

وأضاف قذاف الدم، خلال لقائه مع الإعلامية "عزة مصطفى" فى برنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد": "دول أوروبا لا ترغب فى أن تقف الدول العربية على قدمها أو أن تتوحد لأن الدول العربية لو توحدت لتحول الى السادة والدول الأوروبية إلى العبيد".

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وتابع: "ثروات العالم المستقبلية كلها فى إفريقيا وأوروبا فقيرة ولكنها رغم فقرها تريد أن تستعبد العالم".

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التحرير

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