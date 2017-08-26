أخبار عاجلة

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
السفيرة عزيزة - لقاء خاص مع ... مصطفى الأزلي " ملك جمال العالم " -
بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية -
القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو -
تأجيل طعن رئيس النادي الأهلي على حكم بطلان انتخابات النادي لـ9 سبتمبر -
مصدر أمني يكشف بالأسماء هوية متهمي معركة "النرجس" والاعتداء على لواء وأسرته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلماني يطالب «الداخلية» بأتوبيسات مكيفة لنقل المساجين بأسوان

Google+ Print
برلماني يطالب «الداخلية» بأتوبيسات مكيفة لنقل المساجين بأسوان برلماني يطالب «الداخلية» بأتوبيسات مكيفة لنقل المساجين بأسوان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بشأن ضرورة إمداد مديرية أمن محافظة أسوان بأتوبيسات مكيفة لنقل المساجين أسوة بمحافظة السويس.

وقال سليم،  في تصريح له اليوم السبت، إن نقل المساجين بمحافظة أسوان من السجون الفرعية بأقسام الشرطة إلى السجون المركزية والعمومية بقنا تتم داخل سيارات «لوارى» حديدية، والتي يتكدس بداخلها المساجين ولا يوجد بها فتحات قليلة بشباك حديد ويستمر المساجين في فترة تتعدى الـ8 ساعات دون طعام ولا شراب ماء ولا قضاء للحاجة في ظل حرارة الشمس المحرقة، في حين أنه تم تحديث منظومة نقل المساجين بواسطة أتوبيسات مكيفة ومجهزة بأحدث التقنيات العالمية بمديرية أمن السويس.

شاهد أيضا

وطالب عضو مجلس النواب، بإمداد مديرية أمن أسوان بأتوبيسات حديثة مجهزة بالتقنيات المتطورة والمكيفة، تجسيدًا لسياسة الوزارة الهادفة لإعلاء قيم وحقوق الإنسان وتطبيق المعايير التي تحفظ كرامة المسجون وآدميته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة

«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة

بث مباشر.. «وست بروميتش►◄ستوك سيتي» في الدوري الإنجليزي

بث مباشر.. «وست بروميتش►◄ستوك سيتي» في الدوري الإنجليزي

نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

نائب برلماني: أتمنى أن يحكم السيسي 12 عاما.. و90% من الشعب بيحبه

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية