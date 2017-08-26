برلماني يطالب «الداخلية» بأتوبيسات مكيفة لنقل المساجين بأسوان

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تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بشأن ضرورة إمداد مديرية أمن محافظة أسوان بأتوبيسات مكيفة لنقل المساجين أسوة بمحافظة السويس.

وقال سليم، في تصريح له اليوم السبت، إن نقل المساجين بمحافظة أسوان من السجون الفرعية بأقسام الشرطة إلى السجون المركزية والعمومية بقنا تتم داخل سيارات «لوارى» حديدية، والتي يتكدس بداخلها المساجين ولا يوجد بها فتحات قليلة بشباك حديد ويستمر المساجين في فترة تتعدى الـ8 ساعات دون طعام ولا شراب ماء ولا قضاء للحاجة في ظل حرارة الشمس المحرقة، في حين أنه تم تحديث منظومة نقل المساجين بواسطة أتوبيسات مكيفة ومجهزة بأحدث التقنيات العالمية بمديرية أمن السويس.

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وطالب عضو مجلس النواب، بإمداد مديرية أمن أسوان بأتوبيسات حديثة مجهزة بالتقنيات المتطورة والمكيفة، تجسيدًا لسياسة الوزارة الهادفة لإعلاء قيم وحقوق الإنسان وتطبيق المعايير التي تحفظ كرامة المسجون وآدميته.