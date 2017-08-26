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برلماني: «إحنا في نعمة سوريا بتحلم بيها.. والسنة تحتم الدعاء للسيسي»

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برلماني: «إحنا في نعمة سوريا بتحلم بيها.. والسنة تحتم الدعاء للسيسي» برلماني: «إحنا في نعمة سوريا بتحلم بيها.. والسنة تحتم الدعاء للسيسي»

التحرير

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ناشد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، الشعب المصري بحب وطنهم، موجها حديثه للرئيس عبد الفتاح : "إحنا معاك يا دكر".

وأضاف البرلماني، خلال حواره ببرنامج "أمن وأمان" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت: "بلاش يأس ومتزعلوش من أرتفاع الأسعار، أنتو في نعمة بيحلم بيها شعوب كتير في سوريا وليبيا واليمن". 

وتابع: "الشعب المصري بيحب بلده بلاش نسمع كلام المخربين على الفضائيات لأنهم عايزين المصريين ييأسوا، أحنا في نعمة والله".

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واستكمل: "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"، حتى الحاكم الظالم لا ينبغي الخروج عليه، أمام فلسفة بعض مشايخ الفضائيات الذين يدعوا للخروج، تهدف لتخريب الديار وتجريف مقدرات الوطن"، موضحا أن السنة تحتم علينا أن ندعي للحاكم".

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التحرير

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