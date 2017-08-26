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8 قرارات لـ"الأعلى للتعليم قبل الجامعي".. موعد الدراسة وتعديلات جديدة

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مصراوي Masrawy

8 قرارات لـ"الأعلى للتعليم قبل الجامعي".. موعد الدراسة وتعديلات جديدة

09:23 م السبت 26 أغسطس 2017

كتبت - ياسمين محمد"

أعلن أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وافق على إعداد قرار وزاري جديد منظم لنظام القبول ونظام امتحانات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، متضمنًا موقف الطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين STEM.

وأضاف خيري في بيان اليوم السبت، أن المجلس وافق على تطبيق تدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية (الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الأسبانية) في المدارس الحكومية (عربي) كمادة نشاط اختياري بالمرحلة الإعدادية، على أن تتولى مكاتب مديري عموم تنمية المواد المذكورة بوضع مادة علمية مبسطة تدرج على الموقع الرسمي للوزارة والمديريات التعليمية.

كما وافق المجلس على اعتبار مادة الحاسب الآلي في المرحلة الابتدائية نشاط اختياري من الصف الأول إلى الصف الثاني، ومن الصف الثالث إلى السادس الابتدائي نشاط اختيارى ولا يضاف إلى المجموع، وبالنسبة للمرحلة الإعداية مادة دراسية نجاح ورسوب وﻻ تضاف للمجموع في الصفوف الثلاث، لحين توفير الإمكانات.

وبالنسبة للتربية الفنية، تم الاتفاق على أن تكون مادة نجاح ورسوب بدءً من الصف الثالث الابتدائي وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بدون أن تضاف للمجموع.

وبالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي، وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على إضافة الـ 20 درجة المخصصة للميدترم على المجموع الكلي في نهاية كل فصل دراسي.

وأعلن المجلس بدء الدراسة يوم 23 سبتمبر المقبل، كما وافق على توفير معلم فصل شامل للصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية يتولى القيام بتدريس اللغة العربية والرياضيات والأنشطة المختلفة، ويسمى معلم الصفوف الأولي.

وصدق المجلس على قرار وزير التعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية، وعقد امتحان الصف السادس الابتدائي مثل باقي صفوف النقل، على أن يتولى تصحيح هذا الامتحان معلمين من مدارس أخرى.

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