ليبيا تفرج عن عشرات التونسيين المحتجزين في رحلات هجرة سرية

تونس - (د ب أ)

أعلنت السلطات التونسية اليوم السبت عن تسلمها 45 من مواطنيها كانوا محتجزين في ليبيا لتورطهم في محاولات هجرة سرية انطلاقا من سواحل مدينة الزاوية الليبية.

وأفادت الخارجية التونسية اليوم بوصول التونسيين المفرج عنهم في ليبيا عبر معبر رأس جدير الحدودي بين البلدين، عقب زيارة وفد من الخارجية إلى طرابلس بين يومي 21 و23 من الشهر الجاري.

وبحسب الوزارة يمثل هؤلاء الدفعة الثانية من مجموعة من الشبان كانوا متواجدين في أحد مراكز الإيواء الليبية، تم إعادة 78 منهم إلى تونس يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2017 بفضل تعاون حكومة الوفاق في ليبيا.

ويفضل المهاجرون من تونس ودول أفريقيا جنوب الصحراء الانطلاق من سواحل ليبيا المضطربة في رحلات سرية نحو السواحل الأوروبية عبر البحر المتوسط لكن مع تشديد ميلشيات ليبية مسلحة حراستها لمعاقل الهجرة هذا الشهر تقلصت أعداد قوارب المهاجرين في البحر بشكل لافت.