أخبار عاجلة

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
السفيرة عزيزة - لقاء خاص مع ... مصطفى الأزلي " ملك جمال العالم " -
بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية -
القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو -
تأجيل طعن رئيس النادي الأهلي على حكم بطلان انتخابات النادي لـ9 سبتمبر -
مصدر أمني يكشف بالأسماء هوية متهمي معركة "النرجس" والاعتداء على لواء وأسرته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التعليم: إلغاء درجات "الميد تيرم" والحاسب الآلي والرسم من المجموع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

التعليم: إلغاء درجات "الميد تيرم" والحاسب الآلي والرسم من المجموع

09:07 م السبت 26 أغسطس 2017

اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

كتبت-ياسمين محمد:

صدق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على القرارات التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن خروج مادتي الحاسب الآلى والتربية الفنية من المجموع لجميع المراحل الدراسية، وكذلك اعتبار امتحانات "الميد تيرم" تجريبية، وعدم إضافتها للمجموع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم السبت، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور الدكتور يوسف راشد، الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، ورئيس قطاع الأزهر، ورؤساء القطاعات بالوزارة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التعليم: توفير معلم فصل شامل للصفوف الثلاثة الأولى بالابتدائية

    أخبار

  • "الأعلى للتعليم قبل الجامعي" يصدق على إلغاء الشهادة الابتدائية

    أخبار

  • مصدر يكشف أسباب تأجيل بدء الدراسة بالمدارس عن "موعد الجامعات"

    أخبار

  • بدء اجتماع "التعليم قبل الجامعي" لتحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس

    أخبار

إعلان

894735ba70.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات

بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية

بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية

القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو

القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو