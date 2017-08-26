التعليم: إلغاء درجات "الميد تيرم" والحاسب الآلي والرسم من المجموع
التعليم: إلغاء درجات "الميد تيرم" والحاسب الآلي والرسم من المجموع
09:07 م السبت 26 أغسطس 2017
اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
كتبت-ياسمين محمد:
صدق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على القرارات التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن خروج مادتي الحاسب الآلى والتربية الفنية من المجموع لجميع المراحل الدراسية، وكذلك اعتبار امتحانات "الميد تيرم" تجريبية، وعدم إضافتها للمجموع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم السبت، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور الدكتور يوسف راشد، الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، ورئيس قطاع الأزهر، ورؤساء القطاعات بالوزارة.
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