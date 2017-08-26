مدير مباحث الجيزة: ضبط نائب "الجن والعفاريت" في الشيخ زايد بتهمة النصب

كتب - محمد شعبان:

أكد اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على البرلماني السابق علاء حسانين بمنطقة الشيخ زايد، اليوم السبت.

وقال "الديب" -في تصريحات لمصراوي- إن المتهم -الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت"- صادر ضده أمر ضبط وإحضار على خلفية اتهامه بالنصب، واستيلاءه على مبالغ مالية.

وأوضح مدير مباحث الجيزة، أن مأمورية من مباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع مباحث الشيخ زايد، توجهت إلى مقر إقامة المتهم بدائرة القسم، وتمكنت من ضبطه، لافتا بأنه يخضع للتحقيق من قبل الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

بدوره، أشار مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إلى أن "حسانين" متهم بالنصب على مالك قناة فضائية شهيرة.