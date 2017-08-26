أخبار عاجلة

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
السفيرة عزيزة - لقاء خاص مع ... مصطفى الأزلي " ملك جمال العالم " -
بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية -
القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو -
تأجيل طعن رئيس النادي الأهلي على حكم بطلان انتخابات النادي لـ9 سبتمبر -
مصدر أمني يكشف بالأسماء هوية متهمي معركة "النرجس" والاعتداء على لواء وأسرته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مدير مباحث الجيزة: ضبط نائب "الجن والعفاريت" في الشيخ زايد بتهمة النصب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير مباحث الجيزة: ضبط نائب "الجن والعفاريت" في الشيخ زايد بتهمة النصب

08:41 م السبت 26 أغسطس 2017

علاء حسانين

كتب - محمد شعبان:

أكد اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على البرلماني السابق علاء حسانين بمنطقة الشيخ زايد، اليوم السبت.

وقال "الديب" -في تصريحات لمصراوي- إن المتهم -الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت"- صادر ضده أمر ضبط وإحضار على خلفية اتهامه بالنصب، واستيلاءه على مبالغ مالية.

وأوضح مدير مباحث الجيزة، أن مأمورية من مباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع مباحث الشيخ زايد، توجهت إلى مقر إقامة المتهم بدائرة القسم، وتمكنت من ضبطه، لافتا بأنه يخضع للتحقيق من قبل الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

بدوره، أشار مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إلى أن "حسانين" متهم بالنصب على مالك قناة فضائية شهيرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مُسن يضبط زوجته في أحضان عشيقها داخل منزله بأوسيم.. والمتهمة: "أنا

    أخبار

  • مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة بعقار تحت الإنشاء بأكتوبر

    أخبار

  • مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بمحور 26 يوليو

    أخبار

  • ضبط أردني الجنسية يزور أوراق المستخلصات الجمركية للمستوردين بمدينة بدر

    أخبار

إعلان

552c9ebd05.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات

بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية

بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية

القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو

القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو