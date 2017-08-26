مقتل 8 أشخاص وإصابة 4 إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنتين في بريطانيا

لندن - (د ب أ)

ذكرت الشرطة البريطانية أن ستة رجال وامرأتين لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنتين على طريق سريع بجنوب انجلترا صباح اليوم السبت.

وقالت دائرة الشرطة في ثيمز فالي إن جميع الضحايا كانوا على متن الحافلة الصغيرة التي اصطدمت بشاحنتين تتحركان في نفس الاتجاه على طريق "إم 1" السريع قرب "نيوبورت باجنيل" في "باكينجهام شاير" شمال غربي لندن حوالي الساعة 0315 صباحا (0215 بتوقيت جرينتش).

وألقت الشرطة القبض على سائقي شاحنتي نقل البضائع للاشتباه في تسببهما في مقتل الضحايا لقيادتهما مركبة بصورة خطيرة، كما يشتبه في أن أحد السائقين كان تحت تأثير الكحول.

وأظهرت صور نشرت عبر الإنترنت هيكل الحافلة المحطمة أسفل المقصورة الأمامية لإحدى الشاحنتين التي تعرضت لأضرار بالغة هي الأخرى.

وذكرت الشرطة أن هناك امرأة ورجلا وطفلة في الخامسة ما زالوا في المستشفى لتعرضهم لإصابات تهدد حياتهم، وتتلقى امرأة أخرى العلاج من إصابات خطيرة لا تهدد حياتها.

وقال هنري بارسونز كبير محققي دائرة الشرطة في ثيمز فالي للصحفيين إن الحافلة الصغيرة يعتقد أنها بدأت رحلتها من نوتينجهام في "إيست ميدلاندز"، وإن بعض الركاب كانوا زوارا من الهند.

وأضاف بارسونز: "كان التصادم مبعث ألم شديد لمن شهدوه من المواطنين بالإضافة إلى عمال خدمة الإغاثة الذين تعاموا (مع الحادث) وأبدوا درجات عالية من الاحترافية".

وأوضح بارسونز أن: "دائرة شرطة ثيمز فالي لديها محققون حاصلون على تدريب عال في حوادث التصادم، وسيعملون على تحديد سبب هذه المأساة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وتابع بارسونز قائلا في بيان: "نتوجه بخالص صلواتنا من أجل عائلات من تعرضوا لحادث التصادم صباح اليوم، ونحن نعمل حاليا على تحديد أماكن أقرب أقربائهم وإخطارهم".