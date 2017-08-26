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فنزويلا تجري استعراضا عسكريا ردا على العقوبات الأمريكية عليها

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مصراوي Masrawy

فنزويلا تجري استعراضا عسكريا ردا على العقوبات الأمريكية عليها

08:39 م السبت 26 أغسطس 2017

فنزويلا تجري استعراضا عسكريا ردا على العقوبات الأمريكية عليها

نيكولاس مادورو

كاركاس - (د ب أ)

أجرت فنزويلا اليوم السبت استعراضا عسكريا بالعاصمة كاراكاس كرد رمزي على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها.

وقالت محطة "في تي في" التلفزيونية الرسمية اليوم السبت: إن المناورة العسكرية الكبيرة تظهر استعداد البلاد للدفاع عن نفسها في وجه "التهديدات الإمبريالية".

وشارك في المناورة آلاف الجنود والميليشيات المسلحة المقربة من الفنزويلية.

كان البيت الأبيض أعلن أمس فرض إجراءات عقابية جديدة على فنزويلا يحظر بمقتضاها جزئيا عقد صفقات عبر سندات معينة للحكومة الفنزويلية أو شركة البترول الفنزويلية "بي دي في إس إيه".

تمثل هذه العقوبات عقبة في سبيل حصول حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على موارد مالية جديدة.

كانت الولايات المتحدة فرضت من قبل عقوبات على مادورو نفسه وعدد آخر من أعضاء حكومته.

انزلقت فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات بترولية في العالم منذ أشهر إلى الفوضى ، وتحذر دول الجوار حاليا من تحولها إلى دكتاتورية جديدة في المنطقة.

كان مادورو دعا نهاية يوليو الماضي إلى انتخاب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، وهي جمعية ثار حولها الجدل – خاصة بعد أن نزعت عقب انتخابها سلطات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة في فنزويلا.

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