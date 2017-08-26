ميسي يقود برشلونة لإسقاط ألافيس بثنائية في «الليجا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاز برشلونة، على نظيره ألافيس، بثنائية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب «مينديزوروزا»، لحساب الجولة الثانية من الدوري الإسباني (الليجا).

وسجل ميسي هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 55، بعدما تلقى تمريرة أرضية من إينيستا داخل منطقة الجزاء ليصوبها داخل شباك ألافيس، قبل أن ينجح في تسجيل ثاني أهدافه خلال المباراة في الدقيقة 65.

شاهد أيضا

وحصل برشلونة على ركلة جزاء بعدما تعرض بيكيه للشد في منطقة جزاء ألافيش في الدقيقة 37 ليقرر ميسي تصويبها، إلا أن الحارس باتشيكو تصدى لها ليبعدها عن شباكه.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ألافيس في المركز الأخير بدون نقاط.