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الجزائر تحدد موعد الانتخابات المحلية في نوفمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

الجزائر تحدد موعد الانتخابات المحلية في نوفمبر المقبل

08:10 م السبت 26 أغسطس 2017

الجزائر تحدد موعد الانتخابات المحلية في نوفمبر المقبل

عبد العزيز بوتفليقة

الجزائر - (أ ف ب):حددت الرئاسة الجزائرية يوم 23 نوفمبر موعدا للانتخابات المحلية المقبلة في البلاد، وفقًا لبيان نشرته، السبت.وأفاد البيان ان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقع، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم الخميس 23 نوفمبر 2017.كما ينص المرسوم على "الشروع في مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من، الأربعاء 30 أغسطس إلى يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017"، بحسب البيان.ويهيمن حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في الجزائر منذ الاستقلال في 1962، على غالبية هذه المجالس.لكنه خسر بعض نفوذه في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 4 مايو مع إحرازه 164 مقعدا نيابيا فقط، مقابل 220 في استحقاق 2012.وتعتبر المشاركة الرهان الرئيسي في هذا الاستحقاق الذي لا يثير تعبئة كبرى. وشهدت انتخابات 4 مايو امتناعا كبيرا عن التصويت.بعد استحقاقي الربيع الفائت والخريف المقبل، سيتوجه الجزائريون في 2019 إلى صناديق الاقتراع مجددا لانتخاب رئيس مع انتهاء الولاية الرابعة لبوتفليقة والتي استمرت خمس سنوات.

هذا المحتوى من

AFP

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