إبراهيم حسن: مجلس طاهر مظلوم.. وحقق نجاحات تفوق الآخرين

التحرير

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أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، على دعمه للمهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، موضحًا أن رئيس القلعة الحمراء يتعرض لحملة من الأكاذيب والظلم.

وقال لاعب الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لا أعلم سبب الهجوم على مجلس طاهر دون مبرر، رغم أنه حقق نجاحات كبيرة في سنواته الأولى، تفوق مجالس أخرى سواء في الإنشاءات أو فريق الكرة»، متمنيًا أن يكون صوته مهم في إنجاح عمومية الأهلي وإقرار اللائحة.

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وذكر إبراهيم حسن: «هناك حملة إعلامية مدفوعة الأجر، ضد هذا المجلس لمصلحة أشخاص بعينيها.. طاهر دائمًا يتعرض لضغوطات»، مؤكدًا «أنا بحب مساندة الشخصية المظلومة».

واختتم: «سعيد بوجودي في الأهلي وأنا عضو فيه.. وأن ما يمنعه من الحضور للأهلي ارتباطه دائمًا بالعمل»، مؤكدًا أنه حرص على التواجد داخل النادي للتصويت على اللائحة لمساندة الأهلي ومحمود طاهر.