حطب: الشئون القانونية للجنة الأولمبية قد تؤكد صحة عمومية الأهلي

التحرير

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علق هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للأهلي الخاصة بالتصويت على اللائحة الجديدة للقعلة الحمراء.

وقال «حطب» في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «وفقًا لمعلوماتي الشخصية فإجراءات الجمعية العمومية للأهلي غير صحيحة لأنها أُقيمت على يومين لكن سننتظر الأوراق الخاصة بها عندما تصل اللجنة، وسيتم عرضها على الشئون القانونية الخاصة باللجنة والتي ستقول رأيها وتحدد مدى قانونية الجمعية من عدمه».

وواصل رئيس اللجنة الأوليمبية: «الشئون القانونية من الممكن أن تؤكد صحة إجراءات الجمعية العمومية للأهلي وقد ترى عدم صحتها وننتظر حتى تطلع على الأوراق الخاصة بالجمعية لأنه قد يكون لها رأي يرضي كل الأطراف».

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وواصل: «إذا رأت الشئون القانونية عدم صحة إجراءات الجمعية العمومية للأهلي في هذه الحالة من حق إدارة الأهلي الطعن على القرار وهناك جهات كثيرة يمكن ان تلجأ لها أبرزها اللجنة ىالأولمبية الدولية».

يذكر أن الجمعية العمومية للأهلي والتي أُقيمت على يومين شهدت إقبالًا كبيرًا من أعضاء النادي للتصويت على اللائحة الجديدة للنادي، وتقوم الأن اللجنة القضائية المشرفة على التصويت بفرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتيجة.