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نجم الأهلي: لازم ندافع عن مجلس طاهر (فيديو)

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نجم الأهلي: لازم ندافع عن مجلس طاهر (فيديو) نجم الأهلي: لازم ندافع عن مجلس طاهر (فيديو)

التحرير

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انتقد محمد فاروق، نجم النادي الأهلي السابق، محاولات التقليل من الجمعية العمومية للقلعة الحمراء، مؤكدًا أنها أثبتت نجاحها بجدارة رغم محاولات تكسير العظام على حد وصفه.

وأضاف «فاروق»، خلال التغطية الخاصة للجمعية العمومية، بقناة «الأهلي»، أن النادي له أبناؤه القادرون على تقديم على الحلول له، والتفكير في مستقبله، معلقًا «كل واحد يخليه في ناديه».

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وعن اتهامات البعض لقناة «الأهلي» والعاملين بها، بالدعم لأى سياسة يتبناها النادى بانحياز لمجلس إدارة النادي الحالي، قال: «إحنا بندافع عن الأهلي ومش بنطبل لحد، والوضع الطبيعي إننا نخلي النادي في حالة استقرار، ولازم ندافع عن المجلس لما يبقى في ناس بتكسر فيه».

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التحرير

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