إبراهيم حسن يشارك في عمومية الأهلي (فيديو وصور)

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شارك إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، في الجمعية العمومية للنادي الأهلي، اليوم السبت، للتصويت على اللائحة النظام الأساسي، كما تواجد في الجمعية العمومية وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق.

يذكر أنه تم اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، داخل فرع الجزيرة، بعدما تخطّت العدد الذي حددته اللجنة الأوليمبية المصرية في وقت سابق، والمقدّر بـ12 ألفًا و500 عضو.

ويقيم الأهلي عموميته على يومين، حيث أُقيم اليوم الأول أمس الجمعة في فرع مدينة نصر، واليوم السبت يقام في فرع الجزيرة.