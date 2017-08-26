أخبار عاجلة

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
السفيرة عزيزة - لقاء خاص مع ... مصطفى الأزلي " ملك جمال العالم " -
بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية -
القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو -
تأجيل طعن رئيس النادي الأهلي على حكم بطلان انتخابات النادي لـ9 سبتمبر -
مصدر أمني يكشف بالأسماء هوية متهمي معركة "النرجس" والاعتداء على لواء وأسرته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

إبراهيم حسن يشارك في عمومية الأهلي (فيديو وصور)

Google+ Print
إبراهيم حسن يشارك في عمومية الأهلي (فيديو وصور) إبراهيم حسن يشارك في عمومية الأهلي (فيديو وصور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شارك إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، في الجمعية العمومية للنادي الأهلي، اليوم السبت، للتصويت على اللائحة النظام الأساسي، كما تواجد في الجمعية العمومية وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق.

يذكر أنه تم اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، داخل فرع الجزيرة، بعدما تخطّت العدد الذي حددته اللجنة الأوليمبية المصرية في وقت سابق، والمقدّر بـ12 ألفًا و500 عضو.

ويقيم الأهلي عموميته على يومين، حيث أُقيم اليوم الأول أمس الجمعة في فرع مدينة نصر، واليوم السبت يقام في فرع الجزيرة.

شاهد أيضا

إبراهيم حسن في الأهلي

إبراهيم حسن في الأهلي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - لقاء مع .... كريم المنير " صاحب أشهر فيديوهات المقالب في نيويورك "

السفيرة عزيزة - لقاء مع .... كريم المنير " صاحب أشهر فيديوهات المقالب في نيويورك "

جلد إيراني حاول تدنيس المسجد النبوي (فيديو)

جلد إيراني حاول تدنيس المسجد النبوي (فيديو)

سعد سمير: دفاع المنتخب بخير (فيديو)

سعد سمير: دفاع المنتخب بخير (فيديو)

محمود طاهر: الجمعية العمومية أثبتت أن الأهلى فوق الجميع (فيديو)

محمود طاهر: الجمعية العمومية أثبتت أن الأهلى فوق الجميع (فيديو)