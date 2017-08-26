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التعليم: توفير معلم فصل شامل للصفوف الثلاثة الأولى بالابتدائية

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مصراوي Masrawy

التعليم: توفير معلم فصل شامل للصفوف الثلاثة الأولى بالابتدائية

08:04 م السبت 26 أغسطس 2017

التعليم: توفير معلم فصل شامل للصفوف الثلاثة الأولى بالابتدائية

كتبت - ياسمين محمد:
قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وافق على توفير معلم فصل شامل للصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية يتولى القيام بتدريس اللغة العربية والرياضيات والأنشطة المختلفة، ويسمى معلم الصفوف الأولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم السبت، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور الدكتور يوسف راشد، الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، ورئيس قطاع الأزهر، ورؤساء القطاعات بالوزارة.

وأضاف "خيري" في تصريحات صحفية، أن المجلس وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017/ 2018، وما زال الاجتماع منعقدًا حتى الآن؛ لمناقشة العديد من الموضوعات التي تخص الصف السادس الابتدائي والتربية الفنية ومادة الكمبيوتر والميدتيرم.

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