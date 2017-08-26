أخبار عاجلة

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
السفيرة عزيزة - لقاء خاص مع ... مصطفى الأزلي " ملك جمال العالم " -
بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية -
القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو -
تأجيل طعن رئيس النادي الأهلي على حكم بطلان انتخابات النادي لـ9 سبتمبر -
مصدر أمني يكشف بالأسماء هوية متهمي معركة "النرجس" والاعتداء على لواء وأسرته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بارزاني يبحث مع وزيري خارجية ودفاع فرنسا التطورات في كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بارزاني يبحث مع وزيري خارجية ودفاع فرنسا التطورات في كردستان

08:02 م السبت 26 أغسطس 2017

بارزاني يبحث مع وزيري خارجية ودفاع فرنسا التطورات في كردستان

أربيل(العراق) - (د ب أ)
بحث مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، مع وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين، جان ايف لودريان وفلورنس بارلي، التطورات في إقليم كردستان والعراق، و العلاقات الثنائية بين أربيل وباريس.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان، تسلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن" الوفد الفرنسي أكد على علاقات الصداقة بين إقليم كردستان وفرنسا، مؤكدا استمرار هذه العلاقات، مشيدا في الوقت نفسه ببطولات قوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش".

وأشار البيان إلى أن" الاجتماع بحث مسألة إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، لافتاً إلى أن الوفد الفرنسي أبلغ بارزاني، موقف بلاده الرسمي حيال الاستفتاء، ودعا إلى حوار بين أربيل وبغداد للوصول إلى نتيجة ترضي الجانبين".

من جانبه أكد بارزاني، أن" الاستفتاء حق ديمقراطي لشعب كردستان، مشددا على أن الإقليم مستمر في الحوار مع بغداد، قبل وبعد الاستفتاء، داعيا فرنسا إلى دعم مطالب الشعب الكردي".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • فرنسا تمنح العراق قرضًا بقيمة 430 مليون يورو

    أخبار

  • وزير خارجية فرنسا: لا شروط مسبقة لرحيل الاسد

    أخبار

  • بارزاني: تأجيل استفتاء استقلال كردستان ليس من مصلحة الأكراد

    أخبار

  • وزيرة الدفاع الفرنسية: سنقضي على "داعش" نهائيًا بدعم شركائنا

    أخبار

إعلان

9f782f0dee.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات

بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية

بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية

القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو

القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو