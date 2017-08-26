بارزاني يبحث مع وزيري خارجية ودفاع فرنسا التطورات في كردستان

أربيل(العراق) - (د ب أ)

بحث مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، مع وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين، جان ايف لودريان وفلورنس بارلي، التطورات في إقليم كردستان والعراق، و العلاقات الثنائية بين أربيل وباريس.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان، تسلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن" الوفد الفرنسي أكد على علاقات الصداقة بين إقليم كردستان وفرنسا، مؤكدا استمرار هذه العلاقات، مشيدا في الوقت نفسه ببطولات قوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش".

وأشار البيان إلى أن" الاجتماع بحث مسألة إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان، لافتاً إلى أن الوفد الفرنسي أبلغ بارزاني، موقف بلاده الرسمي حيال الاستفتاء، ودعا إلى حوار بين أربيل وبغداد للوصول إلى نتيجة ترضي الجانبين".

من جانبه أكد بارزاني، أن" الاستفتاء حق ديمقراطي لشعب كردستان، مشددا على أن الإقليم مستمر في الحوار مع بغداد، قبل وبعد الاستفتاء، داعيا فرنسا إلى دعم مطالب الشعب الكردي".