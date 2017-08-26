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علي حسن: الصحافة القومية بحاجة لاستراتيجية شاملة لمواجهة الشائعات

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مصراوي Masrawy

علي حسن: الصحافة القومية بحاجة لاستراتيجية شاملة لمواجهة الشائعات

08:01 م السبت 26 أغسطس 2017

علي حسن: الصحافة القومية بحاجة لاستراتيجية شاملة لمواجهة الشائعات

كتبت - هاجر حسني:

قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن البلاد تتعرض لمنصات اغتيال إعلامي تشوه كل شئ، مؤكدًا أن اجتماعات الهيئة، هو نوع من تنسيق وتبادل الرؤى بين زملاء المهنة، المهمومين بقضايا الوطن.

وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته وكالة أنباء الشرق الأوسط بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، والذي شهده رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات القومية تحت عنوان "دور المؤسسات الصحفية القومية في مواجهة الشائعات"، أن الاجتماع السادس سيعقد بمؤسسة دار الهلال يوم 16 سبتمبر، ويليه مؤتمر عام يتضمن توصيات اجتماعات الهيئة الستة.

وأوضح علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المؤسسات الصحفية القومية، في حاجة إلى تطوير أدائها ومواكبة تكنولوجيا العصر في كافة الإصدارات، لقطع الطريق على إعلام وصحافة الأكاذيب وترويج الشائعات.

وأضاف في كلمته، أن الصحافة القومية تمتلك كافة مقومات النجاح وتستطيع أن تؤدي أدوارًا أكثر فاعلية على نحو يجنبنا التأثيرات السلبية للشائعات والأكاذيب التي يطلقها الإعلام المضلل والذي يحاربنا بكل قوة لزعزعة الاستقرار فنحن بالفعل في حالة حرب‫.

وشدد "حسن" على ضرورة وضع المؤسسات الصحفية القومية لاستراتيجية شاملة لمواجهة الأكاذيب والأخبار المفبركة والشائعات التي يتم إطلاقها من جانب إعلام وصحافة مدعومة من جهات معادية للدولة المصرية.

وأشار إلى أن التصدي بالمعلومات الموثقة والحقائق لتلك الأكاذيب والشائعات يفقد من يبثونها "الأرضية السياسية" التي يرغبون في تحقيقها وكل أهدافهم الخبيثة من وراء تلك الشائعات أو الأخبار أو التقارير الكاذبة.

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