البابا تواضروس: سعداء بزيارة اليابان وافتتاح أول كنيسة مصرية بها

طوكيو - (أ ش أ):

أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بزيارته الحالية لليابان، والتي تعد الأولى لبطريرك قبطي في تاريخ الكنيسة لليابان.

وقال البابا تواضروس، في كلمة عقب وصوله إلى مطار أوساكا اليوم السبت، "إن محبة الشعب الياباني للسلام والتدقيق والنهضة عقب الحرب العالمية الثانية تاريخ جميل. أن تحتضن اليابان أول كنيسة مصرية فهذه بركة وأشكر الخارجية اليابانية والسفير المصري وكل الآباء الأحباء الموجودين لما بذلوه من جهد في ترتيب الزيارة وأتمنى أنها تكون أياما طيبة".

وأضاف: "لقد أتينا باهتمام شديد وسعداء بالتواجد في اليابان.. ونتمنى أن نراكم في مصر.. هذا يعد امتدادا رمزيًّا لكرازة القديس مارمرقس إلى بلاد المشرق".

وتابع:"ندرك أن شعب اليابان مجتهد وناهض وله تاريخ وحضارة، واجتهد بعدما تعرض للقنابل الذرية عام 1945 الأمر الذي لم يتعرض له أي شعب، لكن نهض وقام وقدم صورة رائعة.. صورة محبة للسلام طبعًا".

وأشار إلى المشروعات التي تملكها اليابان في مصر قائلا: "إنها مشروعات رائدة للغاية وآخرها مشروع المدارس اليابانية وهذا اتجاه أتمنى أنا شخصيًّا أن يعم؛ لأنه سيغير صورة التعليم في مصر إلى الأفضل".

واستطرد البابا قائلا:"هذه الزيارة باسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية تعبر عن الحب وتعبر عن أن الكنيسة أم وتعمل وتفتح أحضانها للجميع، أي أنه لا توجد جنسية معينة أو طائفة مرتبطة باسم الكنيسة، فالكنيسة لا تعرف الجغرافيا".

وأكد البابا تواضروس أيضا أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبحث عن أبنائها، موضحا أن: "الأنبا دانييل أسقف سيدني مع الآباء الأحباء عملوا على تأسيس هذا المكان، بمساعدة الأراخنة والأخوة والأخوات".

واختتم حديثه قائلا:"الكنيسة شاهدة بإيمانها للمسيح وشاهدة لوطنها التي نشأت فيه بمصر وكلنا نعلم مصر بتاريخها الممتد وحضارتها".