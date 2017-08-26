لهذا السبب يجب التوقف عن "هز" الأطفال 04:37 م السبت 26 أغسطس 2017

لهذا السبب يجب التوقف عن "هز" الأطفال

كتبت- هاجر حاتم:أول ما يخطر ببال الأمهات والآباء عند بكاء الطفل الرضيع، هو "هزه" لعدة دقائق، لتهدئته، ولكن هل هذه الحركة مفيدة أم ضارة على صحة الطفل؟عند هز الطفل، يتحرك الرأس ذهابًا وإيابًا مما قد يتسبب في حدوث نزيف باﻷوعية الدموية الموجودة داخل وحول المخ، الأمر الذي قد يؤدي إلى أمراض خطيرة وصولًا إلى الوفاة، خاصة الرضع واﻷطفال حتى عمر السنة، بحسب ما ذكر موقع "Webteb".والرضع أكثر عرضة للإصابة بالحوادث نظرًا لثقل وزن الرأس مقارنة بوزن الجسم، كما أن عضلات الرقبة تكون غير قوية بشكل كافي للتحمل.وهنا بعض الأعراض الظاهرية التي تدل على إصابة الطفل ببعض المشاكل الصحية الناتجة عن هز الرضيع:الخمول والكسلالقيئفقدان الوعي والشهيةأزمات في التنفسظهور بقع دموية في العينحدوث نوبات قلبيةالعلاج:إلى جانب الوقايةالمتمثلة في تفادي هز الطفل، يجب في حال ظهور هذه الأعراض اصطحاب الطفل لأقرب مستشفي لإجراء الفحوصات اللازمة. وقد يحتاج إلى الخضوع لجلسات تنفس صناعي أو إجراء جراحة إذا ما كانت الحالة متقدمة.

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