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التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 23 سبتمبر المقبل

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التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 23 سبتمبر المقبل التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 23 سبتمبر المقبل

التحرير

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قرر «المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى» بدء العام الدراسى الجديد يوم 23 سبتمبر المقبل.

واجتمع المجلس اليوم السبت برئاسة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، وبحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ورئيسى جامعتى القاهرة وعين شمس ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورؤساء القطاعات بالوزارة.

وذكر أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، في بيان له، أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التى تخص الشهادة الابتدائية ومادتى التربية الفنية والحاسب الآلى وامتحانات «الميدتيرم».

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التحرير

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