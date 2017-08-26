قتلى وجرحي في صفوف داعش في قصف للجيش اللبناني على الجرود الشرقية

بيروت - ( د ب أ)

استهدفت مدفعية الجيش اللبناني وطائراته اليوم السبت مسلحي "داعش" في جرود لبنان الشرقية في إطار عملية "فجر الجرود"، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت إنه "نفذت مدفعية الجيش وطائراته بتاريخ اليوم، ضربات نوعية ضد عدد من مراكز إرهابيي تنظيم داعش في وادي مرطبيا ومحيطه، ما أسفر عن تدمير هذه المراكز وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم".

وكان الجيش اللبناني قد أعلن السبت الماضي عن بدء عملية "فجر الجرود" لتحرير جرود مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق لبنان من تنظيم "داعش" الإرهابي ، وبالتزامن أطلق "حزب الله" عملية "وإن عدتم عدنا" لتحرير مرتفعات القلمون الغربي في سوريا من تنظيم "داعش".

وتمكّنت وحدات الجيش خلال العملية من تحرير 100 كيلومتر مربع من أصل 120 كيلومتراً مربعاً كان"داعش" يسيطر عليها، وسقط للجيش خلالها 6 شهداء و 14 جريحاً .