إصابة فتاة بكسر بالجمجمة في تصادم جنوبي بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيبت فتاة، اليوم السبت، بكسر في قاع الجمجمة، إثر حادث تصادم على طريق "بحر البقر" جنوبي محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى بورسعيد العام (الأميري) فتاة تبلغ من العمر قرابة 30 سنة - مجهولة الاسم - مصابة بكسر في قاع الجمجمة، وحالتها خطيرة، إثر حادث تصادم.

جرى تحويل الحالة إلى أحد مستشفيات الإسماعيلية، وذلك لخطورة حالتها، بعد تقديم الإسعافات الأولية لها داخل المستشفى.