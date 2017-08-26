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إصابة فتاة بكسر بالجمجمة في تصادم جنوبي بورسعيد

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مصراوي Masrawy

إصابة فتاة بكسر بالجمجمة في تصادم جنوبي بورسعيد

07:00 م السبت 26 أغسطس 2017

إصابة فتاة بكسر بالجمجمة في تصادم جنوبي بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:
أصيبت فتاة، اليوم السبت، بكسر في قاع الجمجمة، إثر حادث تصادم على طريق "بحر البقر" جنوبي محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى بورسعيد العام (الأميري) فتاة تبلغ من العمر قرابة 30 سنة - مجهولة الاسم - مصابة بكسر في قاع الجمجمة، وحالتها خطيرة، إثر حادث تصادم.

جرى تحويل الحالة إلى أحد مستشفيات الإسماعيلية، وذلك لخطورة حالتها، بعد تقديم الإسعافات الأولية لها داخل المستشفى.

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