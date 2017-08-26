مران الأهلي| تألق «متعب والريان».. وغياب «أجاي»

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات كرة يد، وذلك خلال الفقرات البدنية في المران الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف التونسي أنيس الشعلالي، مدرب أحمال الفريق.

وظهر وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات فريقه والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاء ظهور وليد سليمان بعد غياب "10 أيام" حيث عاد جميع اللاعبين للتدريبات منذ "3 أيام" إلا أن سليمان حصل على راحة إضافية.

وواصل النيجيري جونيور أجاي، مهاجم النادي الأهلي، غيابه عن مران الفريق الجماعي، وكان من المقرر أن ينتظم "أجاي" بالمران الجماعي، اليوم السبت، إلا أن اللاعب واصل غيابه لتصل لـ 10 أيام.

وشهد المران تخصيص حسام البدري، المدير الفني للفريق بالنادي الأهلي، تقسيمة للاعبين خلال المران، وشهدت التقسيمة تألق الثنائي عماد متعب وأحمد ياسر ريان، ونالوا إشادة زملاؤهما، في الوقت الذي حذر فيه المدرب، اللاعبين من الاحتفاظ بالكرة خلال التقسيمه مطالبا جميع اللاعبين باللعب من لمسه واحدة.

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ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم السبت في مدينة السادس من أكتوبر استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش، يوم 8 سبتمبر المقبل في افتتاحية مباريات الدوري العام، على أن يواجه الفريق الأول غريمه الترجي التونسي يوم 16 من نفس الشهر، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.