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15 ألف عضو شاركوا في الجمعية العمومية للأهلي (صور)

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15 ألف عضو شاركوا في الجمعية العمومية للأهلي (صور) 15 ألف عضو شاركوا في الجمعية العمومية للأهلي (صور)

التحرير

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واصل أعضاء النادي الأهلي الإقبال بكثافة للإدلاء بأصواتهم على لائحة النظام الأساسي داخل فرع الأهلي بالجزيرة، حيث بلغ أعداد التصويت لـ 15 ألف عضو قبل غلق باب التصويت بنصف ساعة.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي، داخل فرع الجزيرة، بعدما تخطّت العدد الذي حددته اللجنة الأوليمبية المصرية في وقت سابق، والمقدّر بـ12 ألفًا و500 عضو.

وحرص أعضاء الجمعية العمومية للاحتشاد بكثافة كبيرة منذ صباح باكر أمام اللجان، للإدلاء بأصواتهم، تمهيدًا لتطبيق لائحة النظام الأساسي والعمل بها خلال الفترة المقبلة، قبل الانتخابات، المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

 يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة.

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