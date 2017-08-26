تصعيد نجل «شوبير» إلى مران الأهلي

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ظهر مصطفى شوبير، نجل الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقرر البدري تصعيد نجل شوبير وحارس آخر من قطاع الناشئين، وذلك بجانب الثنائي أحمد عادل عبد المنعم، ومحمد الشناوي، نظرًا لانضمام شريف إكرامي لمعسكر المنتخب الوطني.

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ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم السبت في مدينة السادس من أكتوبر استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش، يوم 8 سبتمبر المقبل في افتتاحية مباريات الدوري العام، على أن يواجه الفريق الأول غريمه الترجي التونسي يوم 16 من نفس الشهر، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.