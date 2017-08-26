فرنسا تمنح العراق قرضًا بقيمة 430 مليون يورو 07:07 م السبت 26 أغسطس 2017

وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري مستقبلا نظير

باريس - (أ ف ب):أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت - وفقًا لوكالة فرانس برس - أن باريس ستمنح العراق في 2017 قرضا بقيمة 430 مليون يورو، بعدما تأثرت موازنته في شكل كبير بمكافحة الجهاديين وتراجع أسعار النفط.وأبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال اجتماع، ظهر السبت، في بغداد أنه سيتم صرف الأموال قبل نهاية العام، وفق المصدر نفسه.وقال لودريان خلال زيارة مشتركة مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي للعراق ان "فرنسا كانت حاضرة منذ بدء المعارك ضد داعش، وستكون حاضرة أيضا في مرحلة السلام التي تبدأ" قريبا.وخلال الزيارة، سلم لودريان العبادي دعوة من الرئيس ايمانويل ماكرون لزيارة فرنسا.والغاية من القرض الفرنسي دعم الموازنة لتشجيع اصلاحات مالية عميقة في البلاد. ويفرض القرض، على غرار قروض البنك الدولي، تحسين ادارة المالية العامة والمؤسسات العامة اضافة الى فاعلية اكبر في مجال الطاقة.وخسر تنظيم "داعش" سبعين في المئة من المناطق العراقية التي كان سيطر عليها في 2014 وخصوصا مدينة الموصل.واستعادت القوات العراقية السبت السيطرة على مركز مدينة تلعفر وقلعتها التاريخية في اليوم السابع من بدء الهجوم على واحد من اخر معاقل الجهاديين.وسبق ان منحت دول أخرى العراق قروضا للدعم المالي او الاستثمار على غرار المانيا (500 مليون يورو). ويشكل القرض الفرنسي جهدا كبيرا لباريس وسط الصعوبات المالية التي تواجهها.وتقدر كلفة اعادة الاعمار في العراق بما بين 700 والف مليار دولار بعد معارك عنيفة لاستعادة السيطرة على معاقل الجهاديين.وفي المرحلة الاولى، تحتاج المدن المستعادة الى تأمين الخدمات الاساسية فيها بهدف تسهيل عودة النازحين. ويضم العراق نحو 3,3 ملايين نازح علما بان عدد سكانه يناهز 39 مليون نسمة. وتقول الامم المتحدة ان 11 مليون شخص يحتاجون الى مساعدة انسانية.ومن المقرر عقد مؤتمر للمانحين نهاية العام في الكويت. ويطلب العراق ايضا مساعدة صندوق النقد الدولي.وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي ان مدة القرض المذكور 17 عاما بفائدة اقل من تلك المعتمدة في الاسواق (6,75 %).

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