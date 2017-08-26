خريطة عسكرية عراقية تظهر تحرير القوات العراقية لمعظم أراضي قضاء تلعفر



بغداد - (د ب أ):

أظهرت خريطة عسكرية عراقية اليوم السبت وزعتها خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة عن تحرير القوات العراقية لكامل أراضي قضاء تلعفر من سيطرة تنظيم داعش باستثناء أجزاء من منطقة لازالت تشهد معارك .

وأوضحت الخريطة أن" القوات العراقية تخوض الآن معارك في المنطقة الصناعية الشمالية حيث توغلت القوات العراقية في أجزاء منها ".

وأشارت إلى أن "القوات العراقية من الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع وجهاز مكافحة الارهاب وقوات الحشد الشعبي أتمت الواجبات الموكلة لها بعد سبعة أيام من القتال مع داعش".

ورجحت مصادر عسكرية عراقية أن يتم اليوم الإعلان عن تحرير قضاء تلعفر من داعش.