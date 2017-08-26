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الحشد الشعبي: لن نعلن تحرير تلعفر بشكل كامل حتى يتم إكمال آخر شبر

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مصراوي Masrawy

الحشد الشعبي: لن نعلن تحرير تلعفر بشكل كامل حتى يتم إكمال آخر شبر

07:03 م السبت 26 أغسطس 2017

الحشد الشعبي: لن نعلن تحرير تلعفر بشكل كامل حتى يتم إكمال آخر شبر

بغداد – (أ ش أ):

رفض القيادي في الحشد الشعبي العراقي هادي العامري الإعلان عن تحرير تلعفر بشكل كامل حتى يتم اكمال تحرير آخر شبر، مؤكدا في الوقت ذاته أن المعركة جيدة جدا والامور تبشر بألف خير.

نقلت قناة السومرية نيوز العراقية مساء اليوم السبت عن العامري قوله إن تنظيم داعش انهزم وترك أسلحته وسياراته المفخخة في قضاء تلعفر، مضيفا أن "هذا دليل على الانهيار النفسي الكبير الذي أصاب داعش على يد الأبطال من مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والجيش العراقي الباسل والحشد الشعبي".

وكشف العامري أن الوجهة المقبلة للقوات العراقية هي الحويجة أو أعالي الفرات عنة وراوة والقائم.

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق فرض السيطرة على 90 بالمئة من مركز قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، فيما أكدت استمرار العمليات العسكرية لحين تحرير القضاء من قبضة تنظيم داعش بالكامل.

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