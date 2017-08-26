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روسيا: سنجعل القطب الشمالي نظيفًا مرة أخرى

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مصراوي Masrawy

روسيا: سنجعل القطب الشمالي نظيفًا مرة أخرى

06:57 م السبت 26 أغسطس 2017

روسيا: سنجعل القطب الشمالي نظيفًا مرة أخرى

وزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي سيرجي

موسكو – (أ ش أ):

قال وزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي سيرجي دونسكوي إن المشروعات البيئية الروسية في القطب الشمالي سوف تجعل المنطقة نظيفة مرة أخرى.

وأضاف دونسكوي أثناء رحلة عمل إلى مدينة مورمانسك الروسية- وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت- أنه بلاده تريد أن تجعل القطب الجنوبي نظيف مرة أخرى، لقد بذلنا الكثير من المشروعات لتنظيف المنطقة فعلى سبيل المثال نظفت جزر فرانز جوزيف لاند، بموجب المشروع الذي بادر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أن هذا المشروع يقترب من مرحلته النهائية ولقد تم سحب كل المخلفات البيئية التي تراكمت على مدار 60 عاما إلى البر.. وتستمر أيضا المشاريع البيئية في نوفايا زيمليا في المنطقة القطبية الشمالية، وبالإضافة إلى تنظيف أراضي القطب الشمالي سيتم تنظيف السواحل الشمالية الروسية.

وأشار الوزير الروسي إلى أن روسيا ستنفق 69ر1 مليار روبل (28 مليون دولار) على المشاريع البيئية لتنظيف القطب الشمالي.

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