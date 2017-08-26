سي إن إن: سفير قطر لدى إيران يستأنف مهام عمله

(مصراوي):

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية سفير قطر في إيران علي بن أحمد علي السليطي، استئنف عمله، السبت، في مقر السفارة القطرية في طهران.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام إيرانية أن السفير القطري وصل إلى العاصمة طهران، الجمعة، واستأنف عمله، صباح السبت، في مبنى السفارة القطرية في طهران، وذلك بعد ما يقرب من عامين على سحبه، احتجاجا على اقتحام متظاهرين للسفارة والقنصلية السعودية في إيران.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت، في الساعات الأولى من الخميس الماضي، أن سفيرها سيعود إلى طهران لممارسة مهامه الدبلوماسية، معربة عن تطلعها إلى "تعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في كافة المجالات"، وذلك في ظل الخلاف الجاري بين قطر من جهة والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

ورحبت وزارة الخارجية الإيرانية بـ"مبادرة" قطر إلى إعادة سفيرها لطهران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "إعادة السفير القطري إلى طهران قرار منطقي وإيجابي".

وأضاف: "طالما أكدنا أن سياسة إيران المبدئية قائمة على أساس تطوير العلاقات مع كافة دول الجوار"، معربا عن استعداد بلاده "لبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لتسوية الخلافات وتبديد الغموض القائم بين بعض دول المنطقة".

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر طالبت قطر، ضمن "قائمة المطالب"، بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر.

كما طالبت قطر بـ"طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران".