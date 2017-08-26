جولة تفقدية للهجان بمراكز قنا والوقف ونجع حمادي (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أجرى محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، جولة تفقدية اليوم السبت بمراكز قنا والوقف ونجع حمادي، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.

بدأ محافظ قنا جولته بتفقد أعمال إعادة رصف الطرق الجانبية المحيطة بطريق مصنع المكرونة بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكدًا على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع المحافظة.

واطلع المحافظ على سير العمل بمشروع مصنع الملابس الجاهزة، وورش التدريب بمنطقة المعنا، والذي تتولى تنفيذه مؤسسة "النداء" على مساحة 4 أفدنة، ويشمل إقامة مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة على مساحة 1000 م2 بتكلفة مالية للإنشاءات تصل إلى 8 ملايين جنيه، ويساهم في توفير فرص عمل لعدد 800 شاب وفتاة من أبناء المحافظة، بالإضافة لإنشاء عدد من الورش للتدريب وصناعة المشغولات التراثية للمحافظة كالكليم والتحف الخشبية والتطريز والنحاس.

كما تابع محافظ قنا أعمال تقوية خطوط مياه الشرب بطريق "قنا - سفاجا"، بطول 3.5 كم بتكلفة حوالي 10 ملايين، والتي تعمل على تقوية المياه بمناطق الكيلو 6، والجامعة، وشارعي قناة السويس، والغزل والنسيج.

وفي مركز الوقف، تفقد الهجان إنشاءات أول محطة معالجة ثلاثية بمشروع الصرف الصحي الخاص بالعمارات السكنية التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي المقامة على مساحة 3 أفدنة بطاقة 2000م3/يوم، بتكلفة إجمالية حوالي 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى انتهاء الأعمال بالمحطة خلال 6 أشهر.

كما تفقد التشطيبات النهائية بعدد 86 عمارة إسكان اجتماعي، تضم 2064 وحدة سكنية بقرية حاجر الجبل، وتكلفة إجمالية حوالي 258 مليون جنيه.

كما تابع التشطيبات النهائية بمحطة رفع صرف صحي الوحدات السكنية التابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي بمركز نجع حمادي، والتي تقع على مساحة 1000 م2 بطاقة 1500 م3/يوم، وتكلفة إجمالية حوالي 7 ملايين جنيه.