"الأعلى للتعليم قبل الجامعي" يصدق على إلغاء الشهادة الابتدائية

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، صدق على قرار وزير التعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية، وعقد امتحان الصف السادس الابتدائي مثل باقي صفوف النقل، على أن يتولى تصحيح هذا الامتحان معلمين من مدارس أخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم السبت، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور الدكتور يوسف راشد، الأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، ورئيس قطاع الأزهر، ورؤساء القطاعات بالوزارة.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر مطلع أغسطس الجاري، اعتبار الصف السادس اﻻبتدائي سنة نقل عادية، مشيرًا إلى أن أحكام المادة رقم 4 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، تنص على أن تكون مدة الدراسة في التعليم الأساسي 9 سنوات، على أن يتكون من حلقتين، الحلقة الأولى ابتدائية ومدتها ست سنوات والحلقة الثانية الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات.

وأوضح "شوقي" أنه سيتم عقد امتحانات الصف السادس الابتدائي على مستوى الإدارة التعليمية مثل باقي صفوف النقل في الحلقة ابتدائية وبحيث يتولى تصحيح هذا امتحان معلمين من مدارس الطﻻب لضمان جدية اﻻمتحان.

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