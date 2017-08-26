أخبار عاجلة

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
السفيرة عزيزة - لقاء خاص مع ... مصطفى الأزلي " ملك جمال العالم " -
بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية -
القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو -
تأجيل طعن رئيس النادي الأهلي على حكم بطلان انتخابات النادي لـ9 سبتمبر -
مصدر أمني يكشف بالأسماء هوية متهمي معركة "النرجس" والاعتداء على لواء وأسرته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصدر يكشف أسباب تأجيل بدء الدراسة بالمدارس عن "موعد الجامعات"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصدر يكشف أسباب تأجيل بدء الدراسة بالمدارس عن "موعد الجامعات"

06:51 م السبت 26 أغسطس 2017

كتبت-ياسمين محمد:

كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أسباب تأجيل الدراسة بالمدارس حتى يوم 23 سبتمبر المقبل، وعدم الالتزام بالتوقيت الذي حددته وزارة التعليم العالي لبدء الدراسة بالجامعات يوم 16 سبتمبر المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إن إعلان بدء العام الدراسي الجديد يوم 23 سبتمبر، جاء لرغبة الوزارة في إنهاء استعدادتها للعام الدراسي الجديد، من حيث أعمال صيانة المدارس، وإنشاء المدارس الجديدة، وطباعة الكتب الدراسية.

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت انتهاء أعمال طباعة الكتب الدراسية للعام 2017/ 2018، بنسبة 82% حتى الآن.

وعقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اجتماعًا اليوم السبت برئاسة وزير التربية والتعليم، وحدد بدء الدراسة بالمدارس يوم 23 سبتمبر المقبل.

وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المجلس وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017 / 2018، وما زال الاجتماع منعقدًا حتى الآن؛ لمناقشة العديد من الموضوعات التي تخص الصف السادس الابتدائي والتربية الفنية ومادة الكمبيوتر والميدتيرم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الأعلى للتعليم قبل الجامعي" يصدق على إلغاء الشهادة الابتدائية

    أخبار

  • التعليم: بدء الدراسة 23 سبتمبر المقبل

    أخبار

  • بدء اجتماع "التعليم قبل الجامعي" لتحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس

    أخبار

  • ربط المصروفات بالبنوك وعقوبات على أصحاب المدارس..ملامح القرار الجديد

    أخبار

إعلان

bed46781e3.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات

بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية

بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية

القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو

القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو