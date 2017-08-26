مصدر يكشف أسباب تأجيل بدء الدراسة بالمدارس عن "موعد الجامعات"

كتبت-ياسمين محمد:

كشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، أسباب تأجيل الدراسة بالمدارس حتى يوم 23 سبتمبر المقبل، وعدم الالتزام بالتوقيت الذي حددته وزارة التعليم العالي لبدء الدراسة بالجامعات يوم 16 سبتمبر المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إن إعلان بدء العام الدراسي الجديد يوم 23 سبتمبر، جاء لرغبة الوزارة في إنهاء استعدادتها للعام الدراسي الجديد، من حيث أعمال صيانة المدارس، وإنشاء المدارس الجديدة، وطباعة الكتب الدراسية.

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت انتهاء أعمال طباعة الكتب الدراسية للعام 2017/ 2018، بنسبة 82% حتى الآن.

وعقد المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، اجتماعًا اليوم السبت برئاسة وزير التربية والتعليم، وحدد بدء الدراسة بالمدارس يوم 23 سبتمبر المقبل.

وقال أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المجلس وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2017 / 2018، وما زال الاجتماع منعقدًا حتى الآن؛ لمناقشة العديد من الموضوعات التي تخص الصف السادس الابتدائي والتربية الفنية ومادة الكمبيوتر والميدتيرم.