آخر رحلات الحج.. مغادرة بعثات أسر الشهداء والقضاء ومجلس النواب

كتب - طه عبيد:

اختتمت مصر للطيران رحلات الذهاب لموسم الحج، اليوم السبت، حيث غادر ما يقرب من 4 آلاف حاج من بعثات الحج السياحي والسريع وذلك من مبنى المواسم بمطار القاهرة الدولي.

وقالت مصادر بمطار القاهرة ، أنه يتم تسيير 23 رحلة إلى جدة والمدينة اليوم، وتضم الرحلات أفواج أسر الشهداء وعددهم ١٤١ حاجا، ومستشاري محكمة النقض ووزارة العدل، وأفواج مجلس النواب، وبعثة مصر للطيران، إضافة إلى عدد من الفنانين ورجال الأعمال والرياضيين ومن بينهم الفنان ماجد المصري، والدكتور سعد الدين الهلالي، والداعية محمد حسان.

وأكدت المصادر أنه تم توفير كافة الخدمات المسافرين على متن جميع الرحلات ، إضافة إلى تقدم سبل الراحة للمسافرين ، مشيرة إلى أنه سيتم الاستعداد لرحلات عودة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم المساعدات الحجاج من أجل تيسير إجراءات العودة.