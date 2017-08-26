أخبار عاجلة

وزير الإسكان يتفقد فنادق الحجاج ويلتقي رؤساء البعثات -
السفيرة عزيزة - محمد سويد مستشار وزارة التموين " إجمالي عدد المجمعات الاستهلاكية 1200" -
«شيفروليه» تستعد لطرح سيارة «SUV» جديدة -
السفيرة عزيزة - محمد سويد " مستشار وزارة التموين " - يوضح استعدادات الوزارة لعيد الأضحى -
السفيرة عزيزة - لقاء خاص مع ... مصطفى الأزلي " ملك جمال العالم " -
بالصور.. إزالة 11 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
بالصور.. راعي كنيسة بالدقهلية يشتري صك أضحية -
القبض على راكب بموقف أتوبيس المنيب وبحوزته 20 كيلو بانجو -
تأجيل طعن رئيس النادي الأهلي على حكم بطلان انتخابات النادي لـ9 سبتمبر -
مصدر أمني يكشف بالأسماء هوية متهمي معركة "النرجس" والاعتداء على لواء وأسرته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

آخر رحلات الحج.. مغادرة بعثات أسر الشهداء والقضاء ومجلس النواب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

آخر رحلات الحج.. مغادرة بعثات أسر الشهداء والقضاء ومجلس النواب

06:43 م السبت 26 أغسطس 2017

  • عرض 3 صورة

    98e273a582.jpg

  • عرض 3 صورة

    eac1fb21cd.jpg

  • عرض 3 صورة

    8af8866dac.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. وزير الري يفتتح مشروعات بـ 115 مليون جنيه في العيد القومي للقليوبية

الألبوم التالى

بالصور.. وزير الري يفتتح مشروعات بـ 115 مليون جنيه في العيد القومي

كتب - طه عبيد:
اختتمت للطيران رحلات الذهاب لموسم الحج، اليوم السبت، حيث غادر ما يقرب من 4 آلاف حاج من بعثات الحج السياحي والسريع وذلك من مبنى المواسم بمطار القاهرة الدولي.

وقالت مصادر بمطار القاهرة ، أنه يتم تسيير 23 رحلة إلى جدة والمدينة اليوم، وتضم الرحلات أفواج أسر الشهداء وعددهم ١٤١ حاجا، ومستشاري محكمة النقض ووزارة العدل، وأفواج مجلس النواب، وبعثة مصر للطيران، إضافة إلى عدد من الفنانين ورجال الأعمال والرياضيين ومن بينهم الفنان ماجد المصري، والدكتور سعد الدين الهلالي، والداعية محمد حسان.

وأكدت المصادر أنه تم توفير كافة الخدمات المسافرين على متن جميع الرحلات ، إضافة إلى تقدم سبل الراحة للمسافرين ، مشيرة إلى أنه سيتم الاستعداد لرحلات عودة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم المساعدات الحجاج من أجل تيسير إجراءات العودة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. وزير الري يفتتح مشروعات بـ 115 مليون جنيه في العيد القومي

    أخبار

  • مصر للطيران : اليوم انتهاء سفر الحجاج إلى

    أخبار

  • اليوم .. شركات الطيران تبدأ نقل حجاج "الحج السريع" للسعودية

    أخبار

  • البابا تواضروس يغادر القاهرة متجهًا إلى الإمارات

    أخبار

إعلان

5fea50e5a4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية: شراكة قوية مع "التخطيط" في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠

وزير التنمية المحلية: شراكة قوية مع "التخطيط" في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

محمد المسعود يطالب الحكومة بإنتاج أفلام دعائية عن السياحة المصرية

خبير عسكري: مصر الدولة الوحيدة التي لا يحتل الإرهاب شبرا من أرضها

خبير عسكري: مصر الدولة الوحيدة التي لا يحتل الإرهاب شبرا من أرضها

الصحة: وفاة الحالة الـ 12 بين الحجاج المصريين

الصحة: وفاة الحالة الـ 12 بين الحجاج المصريين