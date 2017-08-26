الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 11 حالة

كتب – أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة الحالة الـ 11 بين الحجاج بالأراضي السعودية مساء اليوم السبت، لحاج يبلغ من العمر ٦٣ عاماً، من محافظة الشرقية، يتبع حجاج قرعة الداخلية .

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفي يدعى مصطفى عبدالله طه محمد سالم، توفي إثر توقف بعضلة القلب والتنفس أثناء توجهه الى الحرم، وتم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

وأشار في بيان، إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.