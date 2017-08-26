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ضبط 23 سلاحا ناريا و37 عنصرا خطرا في حملة أمنية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

ضبط 23 سلاحا ناريا و37 عنصرا خطرا في حملة أمنية بالمنيا

06:42 م السبت 26 أغسطس 2017

ضبط 23 سلاحا ناريا و37 عنصرا خطرا في حملة أمنية بالمنيا

كتب - علاء عمران:

شن ضباط قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، وقطاع الأمن المركزي، حملة تفتيشية موسعة؛ لتحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون بالمنيا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، البؤر الإجرامية بمناطق "نزلة شادي بدائرة مركز شرطة سمالوط، عزبة جوارجي بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بأمن المنيا"؛ لضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وأطراف الخصومات الثأرية، والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة الصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.

كما تم ضبط 24 متهمًا بحوزتهم 23 قطعة سلاح ناري، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وتنفيذ 600 حكم قضائي متنوع، واستهداف أطراف 4 خصومات ثأرية، فيما بلغ إجمالى العناصر الإجرامية الخطرة التي تم ضبطها 42 عنصرًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حده، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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